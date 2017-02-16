В Башкирии на катке шестилетняя девочка пострадала от упавшей на нее снежной наледи Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии на катке шестилетняя девочка пострадала от упавшей на нее снежной наледи Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на катке шестилетняя девочка пострадала от упавшей на нее снежной наледи. Республиканский Следственный комитет по факту травмирования малолетнего ребенка возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По версии следствия, вечером 7 января этого года девочка каталась на открытом катке стадиона «Химик» в Мелеузе вместе с отцом. Когда отец и дочь находились у бортика рядом с административным зданием катка, с козырька упала снежная наледь. Кусок льда тяжело травмировал правую руку ребенка.

«С переломом плеча и раной кисти несовершеннолетняя была госпитализирована в больницу. Девочке потребовалось проведение операции в Уфе. По данному факту прокуратура внесла главе администрации представление. По результатам его рассмотрения объявлены выговоры директору комплекса и его заместителю, которые не обеспечили безопасность пребывания людей на катке и не организовали своевременную очистку территории от снега», — прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Изъята документация, регламентирующая работу платного катка. Ход расследования уголовного дела взят на внутриведомственный контроль, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.