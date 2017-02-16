Средняя зарплата работников культуры Башкирии в 2016 году составила более 18 тысяч рублей

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Средняя заработная плата работников культуры Башкирии в 2016 году составила 18733 рубля в месяц. Это на пять процентов больше, чем в 2015 году. При этом средняя зарплата педагогических работников в сфере культуры гораздо выше. Она составляет 25351 рубль, что на 2,7 процента выше показателей предыдущего года. Такие цифры озвучила сегодня на заседании коллегии министр культуры республики Амина Шафикова.

Доходы работников сферы культуры в Башкортостане растут неравномерно. Если у сотрудников музеев рост зарплаты составил 8,6 процента (их средняя зарплата — 16939 рублей), то в клубных учреждениях — 4,1 процента (16803 рубля), а у библиотекарей — 2,2 процента (средний показатель зарплаты — 16149 рублей).

В заседании коллегии Министерства культуры под председательством вице-премьера Правительства РБ Салавата Сагитова приняло участие около 250 человек. Это члены коллегии, заместители глав администраций по социальной работе и начальники отделов культуры администраций районов и городов, руководители республиканских учреждений культуры и искусства, общественных объединений и творческих союзов. В пленарной части были заслушаны доклады на актуальные для отрасли темы. Вечером участники заседания коллегии посетят в Башкирском театре оперы и балета спектакль «Салават Юлаев» Загира Исмагилова. Завтра работа коллегии продолжится на секционных заседаниях.