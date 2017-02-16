Чем готов удивить туристов аэропорт Уфы, признанный лучшим в России Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»









Чем готов удивить туристов аэропорт Уфы, признанный лучшим в России Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Международный аэропорт «Уфа» (МАУ) второй год подряд признан лучшим в стране. Как уже сообщало агентство «Башинформ», МАУ стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2016» (в категории «Международный аэропорт до 4 млн пассажиров в год»), опередив такие авиапредприятия, как «Аэропорт Кольцово», ПАО «Международный аэропорт Курумоч», ОАО «Аэропорт Толмачево». Премия учреждена оргкомитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного транспорта.

Куда можно улететь из Уфы, как зарегистрироваться на рейс быстро и без очереди, какие услуги предлагают пассажирам в аэропорту Уфы и как оставить пожелания по качеству работы и сервиса? Об этом и многом другом читайте в лонгриде «Воздушные ворота Уфы».