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16 февраля Четверг

Уфа   °

Чем готов удивить туристов аэропорт Уфы, признанный лучшим в России

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Чем готов удивить туристов аэропорт Уфы, признанный лучшим в России

Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

Чем готов удивить туристов аэропорт Уфы, признанный лучшим в России

Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Международный аэропорт «Уфа» (МАУ) второй год подряд признан лучшим в стране. Как уже сообщало агентство «Башинформ», МАУ стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2016» (в категории «Международный аэропорт до 4 млн пассажиров в год»), опередив такие авиапредприятия, как «Аэропорт Кольцово», ПАО «Международный аэропорт Курумоч», ОАО «Аэропорт Толмачево». Премия учреждена оргкомитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного транспорта.

Куда можно улететь из Уфы, как зарегистрироваться на рейс быстро и без очереди, какие услуги предлагают пассажирам в аэропорту Уфы и как оставить пожелания по качеству работы и сервиса? Об этом и многом другом читайте в лонгриде «Воздушные ворота Уфы».

Теги: транспорт,аэропорт «Уфа»
 
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