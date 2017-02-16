В Башкирии в 2016 году на культуру потратили более 6 млрд рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии в 2016 году на культуру потратили более 6 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане расходы консолидированного бюджета в отрасли культуры за 2016 год составили 6,324 млрд рублей. Об этом заявила министр культуры Амина Шафикова на заседании коллегии ведомства, которое состоялось сегодня в Конгресс-холле.

В Приволжском федеральном округе республика по рангу бюджетных расходов на душу населения находится на седьмом месте (в 2015 году — шестое место).

В республике проводится большая работа по привлечению федеральных средств, отметила министр. В целом объем средств федерального бюджета в минувшем году составил 120 млн рублей. Из них в муниципальные образования направлено 64,4 млн. Кроме того, на условиях софинансирования из бюджета РБ в муниципалитеты направлено 26 млн рублей, при этом софинансирование от местных бюджетов составило 30 млн.

Один из ярких примеров подобной практики софинансирования — работа по обеспечению детских школ искусств музыкальными инструментами. Для 20 школ 14 муниципальных районов и городов был приобретен 221 музыкальный инструмент на общую сумму 17,5 млн рублей. За годы действия программы (2013-2016 годы) 53 муниципальных образования республики получили 428 музыкальных инструментов для 81 детской школы искусств на общую сумму 66,08 млн рублей.