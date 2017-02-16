Молодых людей Башкирии ждут в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов Фото: Олег Яровиков Молодых людей Башкирии ждут в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Молодежь Башкортостана готовится к участию во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который осенью 2017 года пройдет в Сочи. Республику представят 200 активных молодых людей и порядка 150 волонтеров. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Министерства молодежной политики и спорта РБ сказал глава ведомства Андрей Иванюта.

«Заявочная кампания уже стартовала, и любой молодой человек может подать заявку до 15 апреля», — уточнил министр.

Допустимый возраст участников — от 18 до 35 лет. Это могут быть лидеры молодежных НКО, журналисты, творческая молодежь (музыканты, писатели, художники, режиссеры), лидеры спортивных клубов, инженеры, лидеры молодежных организаций политических партий, преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, ученые (общественные, гуманитарные и экономические, естественные, технические науки), предприниматели.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля. Мероприятие пройдет с 14 по 22 октября, участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран.

Справка. Фестиваль проводится в 19-й раз, дважды делегатов встречала Москва — в 1957 и 1985 годах.