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16 февраля Четверг

Уфа   °

В башкирском Салавате в колонию пытались провезти почти тысячу SIM-карт

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В башкирском Салавате в колонию пытались провезти почти тысячу SIM-карт

Фото: УФСИН по РБ

В башкирском Салавате в колонию пытались провезти почти тысячу SIM-карт

Фото: УФСИН по РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Салавате в ИК-2 строгого режима пресечена попытка провоза партии запрещенных предметов. 880 SIM-карт, шесть мобильных телефонов, 13 гарнитур, восемь колод игральных карт и mp3-плеер были обнаружены во время досмотра грузовика «ГАЗель», прибывшего на промзону колонии для погрузки опилок. Запрещенные предметы изъяты, водителю грузовика грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, сообщили в УФСИН по РБ.

Теги: УФСИН по РБ
 
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