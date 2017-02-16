В башкирском Салавате в колонию пытались провезти почти тысячу SIM-картФото: УФСИН по РБ
В башкирском Салавате в колонию пытались провезти почти тысячу SIM-карт
В башкирском Салавате в колонию пытались провезти почти тысячу SIM-картФото: УФСИН по РБ
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Салавате в ИК-2 строгого режима пресечена попытка провоза партии запрещенных предметов. 880 SIM-карт, шесть мобильных телефонов, 13 гарнитур, восемь колод игральных карт и mp3-плеер были обнаружены во время досмотра грузовика «ГАЗель», прибывшего на промзону колонии для погрузки опилок. Запрещенные предметы изъяты, водителю грузовика грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, сообщили в УФСИН по РБ.