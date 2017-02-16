В Башкирии опытная медсестра лишилась работы из-за произвола начальника Фото: Книжная палата РБ В Башкирии опытная медсестра лишилась работы из-за произвола начальника Фото: Книжная палата РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии опытная медсестра осталась без работы из-за произвола заведующего больницей. Как необмен квартиры может стать причиной увольнения, узнала газета «Красная Башкирия» в феврале 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Бывшая сотрудница районной больницы пожаловалась в газету, что ее лишили права на труд, гарантированного Сталиным. «Сталин сказал, что каждый гражданин нашей страны имеет право на труд, у меня это право отобрал самодур-врач улутелякской больницы», — написала она в своем послании. За пять с половиной лет работы медсестра не получила ни одного замечания. Трудилась на амбулаторном приеме за фельдшера, заменяла акушерку, принимала роды, ездила на вызовы к больным. Однако все это не спасло добросовестного медработника от увольнения. «Заведующий нашей больницей вздумал меня выжить, как это он часто проделывал со многими», — утверждала заявительница. Причин для увольнения неугодной сотрудницы не было. Тогда заведующий больницей предложил медсестре обменять ее квартиру с фельдшером. Медсестра отказалась, «так как квартира оказалась очень плохая». Ответом на неподчинение стал приказ заведующего: «Уволить за необмен квартиры с фельдшером».

Издание выяснило, что на место уволенной медсестры принята совершенно неквалифицированная работница, которая «не может даже сделать перевязку». «А я без работы, не могу применить мои знания и опыт», — сетует читательница издания.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.