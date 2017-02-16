Уфимский «Толпар» завершает домашнюю часть сезона матчами против «Снежных Барсов»

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

16-17 февраля уфимский «Толпар» проведет заключительные домашние матчи текущего сезона в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Соперником будут «Снежные Барсы» из Астаны. Для оставления шансов на попадание в плей-офф уфимцам нужно побеждать. На данный момент они с 87 очками на десятом месте. Астанинцы на 14 месте с 47 очками.

В первом круге в Астане «Толпар» сумел добыть две тяжелые победы — 3:2 и 6:5.

Начало матчей в уфимском Дворце спорта — в 18.30 по местному времени.