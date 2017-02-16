В Уфе могут повысить тарифы на эвакуацию автомобилей Фото: открытый источник В Уфе могут повысить тарифы на эвакуацию автомобилей Фото: открытый источник

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе могут повысить тарифы на эвакуацию автомобилей. Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству подготовил проект, согласно которому, весной этого года планируется повысить тарифы на принудительную эвакуацию и хранение автомобилей. Официально проект планируют обнародовать в марте.

Как сообщили в администрации города, по предварительным данным, за задержание автомобиля, владельцу придется заплатить 2135,77 рублей плюс погрузка-разгрузка — треть стоимости. Хранение на штрафстоянке — один час начинается с тарифа 53,56 рублей.

Владельцев мотоциклов и мопедов за нарушение ПДД и другие провинности накажут от 1067,88 рублей плюс почасовое хранение 27,78 рублей.

За транспорт до 3,5 тонн (категория B и D) — 4271,54 и 107,12 рублей. За авто более 3,5 тонн (категория D,C и E) — 8543,08 и 214,24 рублей. Негабаритные машины — 10678,85 и 267,8 рублей.

За владельцем автомобиля останется право забрать имущество, если он успел вернуться до отъезда эвакуатора и оплатить только услуги погрузки.