УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Юные таланты представят Башкортостан на Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России. Квота для региона составляет 20 человек. В отборе приняли участие учащиеся Среднего специального музыкального колледжа, Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, Уфимского училища искусств, Сибайского колледжа искусств, Республиканской гимназии им. Г. Альмухаметова, ДМШ №1 им. Н. Сабитова г. Уфы, а также школ искусств Октябрьского, Стерлитамака, Белорецкого, Белебеевского и Стерлитамакского районов. Видеозаписи учащихся были просмотрены специальной комиссией.

Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут 18-23 апреля в Екатеринбурге. Игры проводятся при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной политике, Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, Государственного Российского Дома народного творчества, под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Традиция Дельфийских игр зародилась еще в Древней Греции. Первый современный международный турнир состоялся в 2000 году. С тех пор всероссийская олимпиада по искусству среди молодежи является отборочной для мирового творческого первенства.