В Уфе белка бросилась под колеса «Шкоды Yeti» - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Михаил Малыгин | Видео: Михаил Малыгин
В Уфе белка бросилась под колеса «Шкоды Yeti» - ВИДЕО
В Уфе белка бросилась под колеса «Шкоды Yeti» - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Михаил Малыгин | Видео: Михаил Малыгин
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе белка бросилась под колеса «Шкоды Yeti». Водитель машины поделился видеозаписью в группе «БашДТП» «ВКонтакте».
«Это было вчера около 10 часов утра напротив дома №62 по улице Рихарда Зорге, — рассказал агентству «Башинформ» владелец иномарки Михаил Малыгин. — Я притормозил и посмотрел в зеркала на дорогу: всё было чисто, белки не было видно. Видимо, она опять спряталась под машину».