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16 февраля Четверг

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Жительница Башкирии стала одним из самых популярных блогеров среди неслышащих пользователей интернета

ОБЩЕСТВО

Жительница Башкирии стала одним из самых популярных блогеров среди неслышащих пользователей интернета

Фото: ВКонтакте

Жительница Башкирии стала одним из самых популярных блогеров среди неслышащих пользователей интернета

Фото: ВКонтакте

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница деревни Нижний Аташ Дюртюлинского района Башкирии Любовь Саетова стала одним из самых популярных блогеров среди неслышащих пользователей интернета. Сюжет о 55-летней женщине, которая активно ведет свой канал для глухих пользователей на YouTube и страницу в соцсети, показала ГТРК «Башкортостан».

Автор блога рассказывает последние новости для инвалидов по слуху, создает видеоролики и фильмы на языке жестов, дает советы, как жить неслышащим в этом шумном мире. В ее проекте присутствуют анекдоты, советы, приключения и смешные истории. Видеоблог женщина старается сделать не только полезным, но и смешным. Число его подписчиков растет не только из России, но и за рубежом. Так, к примеру, сказки Любовь Саетова экранизирует вместе со своими детьми. Семья Саетовых воспитывает восемь приемных детей, имеющих нарушения слуха.

Теги: инвалиды,интернет,блогеры
 
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