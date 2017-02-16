Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня Фото: Ксения Калинина
Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня
Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня Фото: Ксения Калинина
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В ближайшую субботу уфимцев вновь ждут на сельскохозяйственных ярмарках. Приобрести овощи, мед, мясо, молочную и другую продукцию можно будет в четырех районах башкирской столицы.
В Октябрьском районе сельхозярмарки пройдут на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово — на аллее по ул. Рыльского.
В Орджоникидзевском и Советском районах ярмарки выходного дня традиционно развернутся на площади им. Орджоникидзе и перед Дворцом молодежи. В Ленинском районе выездная торговля будет вестись перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе проводятся практически круглый год. Они играют важную роль в поддержке местных товаропроизводителей и обеспечении горожан качественными продуктами, отметили в пресс-службе администрации Уфы.
11 февраля ярмарки выходного дня состоялись в трех районах Уфы, их посетителями стали более четырех тысяч человек.
Свою продукцию горожанам предложили хозяйства 24 районов республики. Они привезли на реализацию 18 тонн мяса, две тонны мяса птицы и тонну меда. Объем реализованной продукции за один день выездной торговли составил почти 6 млн рублей.