Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня Фото: Ксения Калинина Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшую субботу уфимцев вновь ждут на сельскохозяйственных ярмарках. Приобрести овощи, мед, мясо, молочную и другую продукцию можно будет в четырех районах башкирской столицы.

В Октябрьском районе сельхозярмарки пройдут на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово — на аллее по ул. Рыльского.

В Орджоникидзевском и Советском районах ярмарки выходного дня традиционно развернутся на площади им. Орджоникидзе и перед Дворцом молодежи. В Ленинском районе выездная торговля будет вестись перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе проводятся практически круглый год. Они играют важную роль в поддержке местных товаропроизводителей и обеспечении горожан качественными продуктами, отметили в пресс-службе администрации Уфы.

11 февраля ярмарки выходного дня состоялись в трех районах Уфы, их посетителями стали более четырех тысяч человек.

Свою продукцию горожанам предложили хозяйства 24 районов республики. Они привезли на реализацию 18 тонн мяса, две тонны мяса птицы и тонну меда. Объем реализованной продукции за один день выездной торговли составил почти 6 млн рублей.