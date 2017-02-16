Минфин РФ может пересмотреть размер минимальной розничной цены на водку Фото: Карина Камаева Минфин РФ может пересмотреть размер минимальной розничной цены на водку Фото: Карина Камаева

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Министерство финансов РФ может пересмотреть размер минимальной розничной цены на водку. Соответствующее поручение дал Минфину вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы алкогольной отрасли в Правительстве. По мнению вице-премьера, минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л должна составить 219 рублей, а не 205, как предложил Минфин, сообщают «Известия».

Судя по всему, помимо минимальной розничной цены на водку в сторону увеличения, ведомству придется пересмотреть также минимальные отпускную заводскую и оптовую цены.

В аппарате Александра Хлопонина изданию подтвердили направление поручения Минфину о возможности повышения минимальной розничной цены за 0,5 л водки до 219 рублей. На вопрос о причинах повышения цены там уточнили, что подобное решение учитывает «рост ставки акциза и инфляционный фактор».

«Данная цена отражает предложения федеральных органов исполнительной власти, проработанные с ведущими участниками рынка», — пояснила представитель вице-премьера Наталья Платонова.

В Минфине подтвердили, что поручение Александра Хлопонина получено. Сейчас минимальная цена на 0,5 л водки в рознице — 190 рублей.

Минфин обнародовал проект приказа об установлении минимальной розничной цены на водку в России до 205 рублей 7 февраля. Минимальная цена от производителя, согласно документу, должна была составить 173 рубля, минимальная оптовая — 178 рублей. Также документ устанавливал минимальные цены на коньяк. В пояснительной записке к приказу ведомство поясняло, что цены повышаются в связи с ростом ставок акциза, увеличением тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат — стоимость аренды помещений, зарплаты административного персонала. Сейчас проект приказа размещен на портале правовой информации и направлен в федеральные органы исполнительной власти для обсуждения, сообщили в Минфине.