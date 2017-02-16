В Уфе построят новые котельные в микрорайонах Глумилино и Юрюзань Фото: администрация Уфы В Уфе построят новые котельные в микрорайонах Глумилино и Юрюзань Фото: администрация Уфы

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе построят новые котельные в нескольких микрорайонах. Также продолжится работа по реконструкции тепловых сетей. В Глумилино — самой большой незастроенной площадке на территории уфимского полуострова, БашРТС планирует строить котельную мощностью 190 Гкал/ч. Стоимость объекта — 1,16 млрд рублей, это самый крупный инвестиционный проект компании за последние 27 лет. В микрорайоне Глумилино будет построено около 1 млн квадратных метров жилья и множество объектов инфраструктуры, которым понадобится отопление и горячая вода. Сейчас идет подготовка строительной площадки.

На текущий год запланирован ввод в эксплуатацию блочной котельной в микрорайоне Юрюзань в южной части города, мощностью 36 Гкал/ч и стоимостью около 260 млн рублей. Объект предназначен для обслуживания строящейся недвижимости. На нем предстоит произвести пусконаладочные работы.

В Глумилино также продолжается строительство тепломагистралей вдоль улиц Давлеткильдеева и Рудольфа Нуреева. Уложено 1,8 км погонных труб из 3,3 км. Проект реализуется с 2014 по 2019 год.

Новые теплосети протяженностью 515 погонных метров появятся в микрорайоне Инорс на улице Ферина. В Затоне от ТЭЦ от котельной на улице Летчиков должно быть завершено строительство тепломагистрали протяженностью 2,5 км.

Летом реконструкция — замена старых труб на новые, предстоит на теплосети по улице Мустая Карима и на улице Трамвайной.

Программа МинЖКХ РБ предусматривает также реконструкцию существующих котельных. В 2017 году начнется замена двух водогрейных котлов в цехе №1, после чего мощность каждого агрегата увеличится со 100 до 150 Гкал/ч.