В Башкирии материнский капитал получили более 260 тысяч семей Фото: Олег Яровиков В Башкирии материнский капитал получили более 260 тысяч семей Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане за 10 лет действия программы «Материнский капитал» сертификаты получили более 260 тысяч семей. Из них более 138 тысяч полностью использовали его средства.

Изначально средствами можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

Четырежды Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату. В 2009 и 2010 году она составляла 12 тысяч рублей, в 2015 году — 20 тысяч, в 2016 году — 25 тысяч.

В общей сложности в управления Пенсионного фонда поступило свыше 248 тысяч заявлений о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала, по которым выплачено 3995,4 млрд рублей.

Как сообщил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров, самым популярным направлением использования средств материнского капитала в регионе по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

Использовать средства на улучшение жилищных условий предпочли почти 192,5 тысячи семей, или 96 процентов заявителей.

С заявлением на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, включая ипотечные, на приобретение (строительство) жилья обратились около 136,8 тысячи человек. На улучшение жилищных условий без привлечения кредитов — почти 55,7 тысячи человек.

На оказание образовательных услуг принято более 7,4 тысячи заявлений. В том числе на оплату содержания ребенка в детском саду — свыше 900.

137 заявлений приняты на формирование накопительной части пенсии и одно заявление — на оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида.

Подать заявление на получение сертификата, а потом и на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России.

Для вступления в программу материнского капитала есть еще два года — для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен не позднее 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по Башкортостану.