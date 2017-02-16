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В Уфе готовят технику к предстоящему сезону ямочного ремонта

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В Уфе готовят технику к предстоящему сезону ямочного ремонта Фото: администрация Уфы

В Уфе готовят технику к предстоящему сезону ямочного ремонта Фото: администрация Уфы

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе готовят технику к предстоящему сезону ямочного ремонта. Специальная комиссия оценила состояние техники и оборудования, имеющегося в распоряжении городских коммунальных служб: асфальтоукладчиков, катков, термобункеров, компрессорных установок, рециклеров и другой техники. В целом по городу готовность составила почти 80 процентов.

Ямочный ремонт — самый распространенный на сегодняшний день метод оперативного восстановления дорожного полотна, укрепления асфальтового покрытия дорожной одежды. «Климатические особенности на территории Уфы таковы, что весенние перепады температуры наружного воздуха и связанное с этим таяние и промерзание воды приводят к быстрому разрушению дорожного полотна. Поэтому по весне для дорожных служб открывается большой объем работы. Так, в минувшем году ямочный ремонт был проведен на площади более 530 тысяч квадратных метров, уложено свыше 88 тысяч тонн асфальтобетонной смеси», — сообщили в администрации Уфы. — «В каждом из районов Уфы будут разработаны и утверждены графики по ремонту дорожного покрытия на улицах, требующих первоочередного внимания. Сезон ямочного ремонта начнется с наступлением благоприятной погоды, необходимой для соблюдения всех технологических условий».

Теги: благоустройство,дороги,ремонт
 
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