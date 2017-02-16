УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец изуродовал лицо прохожего разбитой бутылкой. Советский районный суд приговорил 29-летнего местного жителя к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Также злоумышленник выплатит потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Установлено, что в августе 2015 года пьяный уфимец вышел из продуктового магазина и стал нецензурно выражаться в адрес 26-летнего прохожего. Когда прохожий проигнорировал оскорбления, дебошир начал его преследовать. Он догнал его, избил и ударил разбитой бутылкой по лицу.

Очевидцы задержали злоумышленника и вызвали «скорую».

В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщили, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред — он длительное время находился на лечении. На его лице и шее остались глубокие шрамы.

Подсудимый признал свою вину.