Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.77 ↓

EUR 60.02 ↑

16 февраля Четверг

Уфа   °

Смертельное ДТП в Башкирии: «Шкода Октавиа» врезалась в сани

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Башкирии: «Шкода Октавиа» врезалась в сани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

Смертельное ДТП в Башкирии: «Шкода Октавиа» врезалась в сани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане «Шкода Октавиа» врезалась в сани, есть жертвы. ДТП произошло на 127 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Бакалинском районе накануне днем.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 30-летний местный житель за рулем иномарки врезался в гужевую санную повозку, хозяин которой, по предварительным сведениям, не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество.

В результате ДТП 61-летний мужчина, управлявший повозкой, скончался на месте. Его 45-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

Теги: ДТП
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть