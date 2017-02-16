Смертельное ДТП в Башкирии: «Шкода Октавиа» врезалась в сани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ



Смертельное ДТП в Башкирии: «Шкода Октавиа» врезалась в сани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане «Шкода Октавиа» врезалась в сани, есть жертвы. ДТП произошло на 127 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Бакалинском районе накануне днем.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 30-летний местный житель за рулем иномарки врезался в гужевую санную повозку, хозяин которой, по предварительным сведениям, не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество.

В результате ДТП 61-летний мужчина, управлявший повозкой, скончался на месте. Его 45-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.