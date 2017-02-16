В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о выплате 300 тысяч рублей молодым семьям Фото: Олег Яровиков В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о выплате 300 тысяч рублей молодым семьям Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с обращениями жителей Башкортостана, в Министерстве здравоохранения региона прокомментировали информацию о выплате 300 тысяч рублей молодым семьям.

Ранее Глава республики Рустэм Хамитов заявил, что молодые семьи при рождении первого ребенка будут получать единовременные социальные выплаты на приобретение жилья. В министерстве пояснили, что Указ о единовременных социальных выплатах в настоящее время находится на стадии разработки.

Для решения вопросов демографии в республике создана межведомственная рабочая группа, которой до 1 марта поручено разработать проект плана по повышению рождаемости в Башкортостане на период 2017-2020 годов.