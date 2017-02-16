В Уфе российский продюсер и сценарист Филипп Абрютин поделился секретами кинопроизводства

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УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфу посетил продюсер, сценарист, сопредседатель Молодежного центра Союза кинематографистов России Филипп Абрютин. Его визит состоялся в рамках режиссерской мастерской киношколы имени МакГаффина при поддержке Союза кинематографистов республики и киностудии «Башкортостан».

В течение двух дней Филипп Абрютин совместно с руководителем Молодежного центра Союза кинематографистов РБ, режиссером Айнуром Аскаровым на практике объяснял студентам секреты профессии и курировал съемки дебютного фильма начинающего режиссера Гульназ Масалимовой.

В первый день на киностудии «Башкортостан» студенты мастерской вместе с Филиппом Абрютиным посмотрели и проанализировали фильм «Мама», лауреата премии «Золотой орёл» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Режиссер рассказал о сложностях предпродакшна и умении организовывать съемочный процесс, помог с раскадровкой и провел разбор сценариев.

Второй день был посвящен съемкам. Филипп Абрютин вместе с Айнуром Аскаровым помогали начинающему режиссеру в съемках в интерьере и на натуре, на примере показывали, как работать с актерами и находить нужное художественное решение. В неформальном общении студенты смогли задать вопросы, получить советы по собственным фильмам и услышать интересные случаи из практики режиссера.

«Интенсивная двухдневная практическая работа с опытными режиссерами, имеющими в копилке победы на российских и международных фестивалях, помогла и вдохновила студентов. Надеемся, что подобные встречи, где более опытные наставники делятся опытом с начинающими кинематографистами, станут регулярными и помогут молодым режиссерам реализовать их творческий потенциал», — говорит руководитель киношколы им. МакГаффина в Уфе, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов РБ Гульфия Шарипова.