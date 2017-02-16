В Уфе из-за женщины-водителя подросток получил множественные переломы Фото: автор В Уфе из-за женщины-водителя подросток получил множественные переломы Фото: автор

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе из-за женщины-водителя подросток получил множественные переломы. Наезд на пешехода произошел напротив дома №187 по улице Менделеева накануне около 11 часов. «Рено Логан» ехал в сторону улицы С. Агиша, где сбил 14-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенка доставили в травмпункт. Медики диагностировали у пострадавшего различные переломы.

По информации сотрудника городской Госавтоинспекции Альбины Кадиковой, водитель покинул место ДТП, но вскоре был задержан. Оказалось, что за рулем иномарки находилась 62-летняя женщина с 20-летним стажем вождения. В отношении нее был составлен административный материал. За данное нарушение предусмотрена санкция в виде лишения права управления транспортом от года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки на территории города было зарегистрировано 110 ДТП. В пяти автоавариях пострадали шесть человек, среди которых двое детей.