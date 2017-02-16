В Москве прошли творческие встречи башкирского писателя-сатирика Марселя Салимова Фото: Владимир Галатенко, Мария Пономаренко













В Москве прошли творческие встречи башкирского писателя-сатирика Марселя Салимова Фото: Владимир Галатенко, Мария Пономаренко

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева, Александр Иванов/.

В Москве состоялись творческие встречи башкирского писателя-сатирика Марселя Салимова (Мар. Салим) с деятелями науки, искусства и культуры столицы. Будучи членом правления Международной ассоциации творческих работников и действительным членом Русской академии наук и искусств, он принял участие в презентации 20-го издания биографического инновационного справочника «Кто есть кто: Всемирное издание». Мероприятие прошло в Литературно-художественном центре заслуженного художника РФ Владимира Галатенко.

В своем выступлении редактор-составитель, президент ассоциации и академии, доктор физико-математических наук Виктор Никеров подчеркнул, что в юбилейном издании представлены биографии и информации о достижениях около 700 известных и перспективных соотечественников и иностранцев. Среди них — и наш знаменитый земляк Марсель Салимов. Он рассказал московским коллегам о республиканских новостях в области литературы и искусства, о предстоящих культурных мероприятиях, посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан.

Как сообщало агентство «Башинформ», под эгидой Союза независимых авторов и издателей (СНАИ) в «Парламентской серии» вышла книга Мар. Салима «Президентский кот». Союз журналистов России выставил эту книгу на «Золотую полку российской журналистики» в Центральном доме журналистов. СНАИ организовал презентацию нового альманаха «Северные цветы», в котором опубликованы рассказы башкирского юмориста.

В Союзе журналистов России и Союзе писателей России известный башкирский общественный деятель проинформировал своих коллег о планах и проектах, намеченных творческими организациями республики в связи с предстоящим 100-летним юбилеем печати Башкортостана. В периодических изданиях Москвы опубликованы литературные произведения Марселя Салимова, а в «Вестнике» Международного сообщества писательских союзов напечатаны статьи о его творческой деятельности.