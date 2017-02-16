В Башкирии «Единая Россия» проведет мониторинг платежей по общедомовым нуждам Фото: Андрей Старостин В Башкирии «Единая Россия» проведет мониторинг платежей по общедомовым нуждам Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» запускает мониторинг в регионах, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН).

«Итоги мониторинга будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

В том случае, если у жильцов установлен счетчик, оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе. «Однако, в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения — обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему», — подчеркнул Александр Сидякин.

Как сообщало агенство «Башинформ», ранее в Уфе в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» прошел брифинг с участием депутатов, руководителей ведомств и журналистов, посвященный данной теме. Депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев разъяснил, что с начала этого года плата за ОДН рассчитывается по-новому. ОДН начисляется по нормативу, который устанавливается региональным госкомитетом по тарифам. Контроль за соблюдением этих начислений осуществляет комитет по жилищному надзору. Стоит отметить, что управляющие компании могут начислять плату на общедомовые нужды меньше утвержденного тарифа, но никак не больше. За нарушение данной статьи Жилищного кодекса им грозит денежный штраф и лишение лицензии. Общедомовые нужды определяются согласно постановлению №290 Правительства РФ и включают минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома и их периодичность. Также собственники квартир могут вносить дополнительные услуги, которые требуются в их доме. Новая схема начисления придаст прозрачность коммунальным платежам.