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15 февраля Среда

Уфа   °

На следующей неделе Уфа примет I Кубок РФПЛ по киберфутболу

СПОРТ

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

С 24 по 26 февраля в Уфе состоится первый Кубок РФПЛ по киберфутболу.

Как уже сообщал «Башинформ», в соревновании по игре FIFA 17 примут участие представители 16 команд российской футбольной Премьер-лиги. ФК «Уфа» будет представлять киберфутболист Роберт Фахретдинов.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил значимость этого бурно развивающегося направления футбола: «Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи».

Теги: Киберспорт,киберфутбол
 
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