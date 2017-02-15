На следующей неделе Уфа примет I Кубок РФПЛ по киберфутболу
УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
С 24 по 26 февраля в Уфе состоится первый Кубок РФПЛ по киберфутболу.
Как уже сообщал «Башинформ», в соревновании по игре FIFA 17 примут участие представители 16 команд российской футбольной Премьер-лиги. ФК «Уфа» будет представлять киберфутболист Роберт Фахретдинов.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил значимость этого бурно развивающегося направления футбола: «Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи».