В Уфе ушел из жизни бывший начальник Архивного Управления Данир Узбеков

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на 82-м году жизни скончался государственный деятель Данир Камалитдинович Узбеков.

Родился в 1936 году, уроженец с. Большеабишево Хайбуллинского района республики. В 1982-1994 годах возглавлял Архивное управление при Совете Министров БАССР, в 1995-1998 годах был председателем Государственного комитета РБ по делам архивов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации и БАССР.

Как сообщили в Министерстве культуры РБ, прощание с покойным состоится завтра, 16 февраля, в 13.00 по адресу: ул. З. Валиди, д. 7, кв. 169.