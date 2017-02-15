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В Уфе на одном из рынков открылась лаборатория ветсанэкспертизы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе на одном из рынков открылась лаборатория ветсанэкспертизы Фото: upakovano.ru

В Уфе на одном из рынков открылась лаборатория ветсанэкспертизы Фото: upakovano.ru

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на продовольственном рынке «Евразия» открылась новая лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы — подразделения Уфимской ветстанции. Как сообщили в Управлении по ветеринарии РБ, новая лаборатория размещена в помещении, где имеются холодная и горячая вода, канализация, система отопления с возможностью регулирования температурного режима. Стены и полы облицованы кафельной плиткой. Лаборатория оснащена современными приборами и оборудованием, необходимым для определения качества и безопасности продуктов животноводства в ветеринарном отношении.

В 2016 году была открыта новая лаборатория на продовольственном рынке Давлеканово. «Ветсанэкспертиза необходима для защиты населения от болезней, общих для человека и животных, которые могут поступать через продукты животноводства», — пояснили в Управлении.

Теги: санитарная экспертиза,ветеринария,рынки
 
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