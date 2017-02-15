В Башкирии назначен прокурор Янаульского района

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане назначен прокурор Янаульского района. Приказом Генерального прокурора России в должность прокурора района вступил младший советник юстиции Алмаз Ахметов. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Алмаз Салихьянович Ахметов родился в 1983 году в селе Калтасы, административном центре Калтасинского района. В 2006 году окончил Башкирский государственный университет. С 2008 по 2009 годы занимал должность помощника прокурора Калтасинского района, с 2009 по 2013 годы — зампрокурора Калтасинского района. С 2013 года по настоящее время — прокурор Илишевского района.

Как сообщало агентство «Башинформ», новые прокуроры были назначены в Дуванском, Зилаирском и Салаватском, Абзелиловском районах, а также в городе Стерлитамаке.