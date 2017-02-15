Что мешало радиостроительству в Башкирии Фото: Книжная палата РБ Что мешало радиостроительству в Башкирии Фото: Книжная палата РБ

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Особенностям радиостроительства в республике посвящена публикация в газете «Красная Башкирия» в феврале 1927 года. Почему даже в самых глухих уголках Башкирии должны «искрить» антенны и что мешало развитию радиодела, выяснили корреспонденты издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В Иглинской волости Уфимского кантона уже два года работает Симбирско-Балтийский радиокружок, сообщает газета. Его создали с целью широкого ознакомления населения с теоретическими знаниями по радио и электричеству. Кружок проводил научные беседы, стремился установить связь с теми, кто мог бы снабдить их необходимой аппаратурой. Однако из-за удаленности попытка установить связь с Москвой и Свердловском не дала желаемых результатов. Сборка простого радиоприемника, как реальное достижение, могла бы «послужить стимулом к дальнейшему осуществлению задач кружка и привлечению новых членов», отмечается в публикации.

В Зилаирском районе республики «много радиоспецов, но радио нет и в помине», выяснила газета. Местный клуб приобрел «ненужного» товара на 600 рублей, хотя на эти деньги можно было купить громкоговоритель и установить радиоприемник. В издании считают, что даже в самых «глухих уголках Башкирии должны искрить антенны».

12 февраля 1927 года жители республики «слушали передачу станции имени Коминтерна — Москва и станции имени Попова — Сокольники», сообщает газета. Радиоприёмник типа Б.Ч. установил в Госбанке Уфимский физический институт. Также Физинститут организовал в Уфе первую выставку радиоаппаратуры. К участию в ней были привлечены местные радиолюбители, которые представили свои работы.

В целом в Башкирии за последнее время увеличилось число радиолюбителей, отмечается в газете. Однако развитию радиодела мешало отсутствие соответствующей аппаратуры в электротехнических магазинах Уфы. «Всякую мелочь приходится выписывать из Москвы. Не мешало бы Горкоммунторгу приобрести ее», — пожаловался в газету радиолюбитель. В издании предлагают «наладить снабжение через какой-нибудь орган, понимающий толк в этой промышленности». Таким учреждением, снабжающим радиолюбителей аппаратурой и её частями, мог бы быть Физический институт, который имел опыт в подобном деле. Также среди первостепенных задач — построить свою передаточную радиостанцию, «с которой передавали бы радио-газету, лекции по сельскому хозяйству и агрономии». Это способствовало бы продвижению культуры в деревню, уверены в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.