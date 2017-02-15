Башкирский национально-культурный центр «Ак тирма» даст большой концерт в Москве Фото: центр «Ак тирма»





















Башкирский национально-культурный центр «Ак тирма» даст большой концерт в Москве Фото: центр «Ак тирма»

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкирский национально-культурный центр «Ак тирма» приглашает земляков и москвичей на большой отчетный концерт, который состоится в Москве 25 февраля в здании Пресненской управы по адресу: Шмитовский проезд, 2, строение 1, метро «Улица 1905 года». В программе — лучшие номера из репертуара фольклорного коллектива «Ак тирма» и других коллективов центра, таких, как театр-студия «Ильхам», студия танца «Шонкар», а также выступления приглашенных гостей — популярных артистов, коллективов других культурных центров Москвы. Начало концерта — в 16 часов. Вход свободный.

Культурный центр «Ак тирма» был создан в Москве два года назад с целью популяризации башкирского фольклора, обычаев, обрядов, песен и танцев башкирского народа среди москвичей и гостей столицы, а также с целью сплочения земляков, живущих вдали от своей родины, Башкортостана. В апреле 2014 года Полномочное представительство РБ при Президенте РФ предоставило коллективу помещение для встреч, при том, что до этого в Москве и Московской области не существовало башкирского национального культурного центра. Уже через полтора месяца после создания коллектив успешно выступил на «Московском сабантуе» на одной сцене с профессиональными артистами из Башкортостана и Татарстана.

Коллектив — дипломант республиканского фестиваля башкирского фольклора «Ашкадарские зори», Международного фольклорного фестиваля «Вентспилский венок» Латвии, фестиваля «Народы Москвы», финалист Всероссийского конкурса «Битва хоров», межнационального конкурса песни «Поем на двух языках». За небольшой срок из самодеятельного фольклорного коллектива он вырос в Башкирский национальный культурный центр и стал одним из более чем 50 действующих в столице России культурных центров, помогающих сохранять в мегаполисе культуру разных народов.

За это время были созданы и начали успешно действовать более 10 коллективов культурного центра. Центр является и инициатором создания Клуба офицеров-выходцев из республики при РОО «Землячество Башкортостана». Под руководством Героя России Рафика Ихсанова Клуб успешно действует с октября 2016 года.

Сегодня «Ак тирма» не только реализует свою изначальную идею создания — продвижение башкирских национальных традиций в мегаполисе, но и ведет работу по увековечению подвигов представителей Башкирии за ее пределами, налаживает взаимодействие с народными творческими коллективами и центрами Москвы, других городов и стран. «У активистов центра есть желание проводить как можно больше башкирских мероприятий, вечеров в столице для того, чтобы налаживать связи с земляками и выходцами из Башкортостана, организовать постоянное общение и оказание помощи и поддержки пожилым, одиноким, работать с детьми и молодежью», — говорит руководитель центра Гульсина Батыршина. Она отмечает, что центр пока существует на энтузиазме, на собственные средства участников, не имеет источника финансирования, не располагает своей музыкальной аппаратурой, не имеет достаточного количества сценических костюмов. Поэтому центру остро необходима финансовая поддержка, постоянный или разовый спонсор, своя студия и репетиционные залы.

Коллектив центра будет рад любой поддержке со стороны земляков, предпринимателей, государственных и общественных организаций, как из Башкортостана, так и Москвы и других регионов. Для всех тех, кто захочет поддержать коллектив, всегда доступны телефоны центра: 8-965-392-51-73, 8-985-696-29-62 и электронная почта batirshina-64@mail.ru, сообщили в пресс-центре Полпредства РБ в Москве.