Третий пусковой комплекс системы водоснабжения в Октябрьском обеспечит город качественной водой на 70 лет

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Третий пусковой комплекс системы водоснабжения в городе Октябрьском, который планируется запустить в этом году, обеспечит город качественной водой как минимум на 70 лет. Об этом на заседании коллегии Минэкологии РБ сообщил глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев.

Реализация проекта по строительству системы водоснабжения начата в 2011 году. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Стоимость работ оценивается в сумму около 2 млрд рублей. Как сообщало ранее агентство, первый пусковой комплекс построили в 2011-2015 годах, благодаря чему производительность водозабора достигла 13,5 тысячи кубометров в сутки. Второй пусковой комплекс, возведенный в 2015 году, обеспечил ежесуточную производительность водозабора до 22 тысяч кубов. После ввода в эксплуатацию третьего пускового комплекса этот показатель составит 33,7 тысячи кубометров в сутки. Протяженность нового водозабора составит 43 км.

Как уточнили в природоохранном ведомстве, ввод объекта позволит обеспечить питьевой водой высокого качества более ста тысяч горожан. По масштабу строительства и стоимости объект не имеет аналогов.