В Республиканском ожоговом центре Башкирии активно применяют аппараты высокого класса терапии Фото: автор и с сайта http://ugkb18.ru/













В Республиканском ожоговом центре Башкирии активно применяют аппараты высокого класса терапии Фото: автор и с сайта http://ugkb18.ru/

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Республиканском ожоговом центре при лечении длительно незаживающих ран активно применяются передовые системы терапии. Аппараты высокого класса — гидрохирургическая система «Версаджет», ультразвуковой нож «Sonoca-180» и аппарат отрицательного давления «Suprasorb CNP» — приобретены медучреждением в рамках программы модернизации здравоохранения.

Вся эта аппаратура используется для обработки ран и более быстрого их заживления. В частности, гидрохирургическая система «Версаджет» дает возможность очищать и удалять участки нежизнеспособных тканей в сложных ранах, к которым относятся острые, гнойные и хронические повреждения кожи. Тонкая струя физиологического раствора под большим давлением, подобно движению хирургического скальпеля, срезает нежизнеспособные ткани. Одновременно аппарат откачивает жидкость в специальную емкость. После этой манипуляции сразу же можно производить пересадку кожи на здоровые ткани.

Аппарат отрицательного давления «Suprasorb CNP» врачи ожогового отделения применяют при запущенном состоянии раны. Он также предназначен для ускорения процесса заживления, воздействует принципом вакуума. Экссудат — жидкость, которая собирается в ране, остатки некроза, — всё уходит по отводящей трубке в специальную емкость. Аппарат не требует применения в условиях операционной, его можно накладывать в любое время, воздействие безболезненное. В течение нескольких суток применения рана очищается и также готова к операции.

При более глубоких ранах используется ультразвуковой нож «Sonoca-180». На ожоги, травмы, гнойники и абцессы воздействует ультразвук, ультразвуковые волны передаются жидкости, которая разбрызгивается в мелкие пузырьки. Аппарат является эффективным дополнением в тех областях, в которых общепринятые стандарты лечения традиционной медицины не достигают удовлетворительных результатов. Также в короткие сроки болезненный очаг готов к оперативному лечению.

Все эти методы терапии длительно заживающих ран считаются стандартными видами лечения во всех ожоговых центрах, но в России применяются не во всех клиниках, сообщил заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра Руслан Гиматдинов. «Применение передовых аппаратов в медицинской практике нашего ожогового центра позволяет значительно сократить сроки заживления ран и сроки госпитализации пациентов. Медперсонал сейчас уже полностью отошел от классических способов лечения — скальпелей и травматичных перевязок. За 10 лет среднее пребывание больного в стационаре сократилось в два раза. Сформировался костяк молодых врачей, которые используют новые методики лечения. Сейчас в отделении насчитывается около 10 врачей. В среднем в месяц из ожогового отделения выписывается 120 больных. Отделение рассчитано на 80 коек», — рассказал Руслан Гиматдинов.