В Башкирии проходят торжества к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

[prefix]УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.[prefix] В Башкортостане проходят торжества к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В городах и районах республики сегодня отдают дань памяти и уважения россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена, чтобы напомнить о героизме более 14 тысяч советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

Память о воинах, служивших в Афганистане, никогда не исчезнет. Участие в выполнении интернациональной миссии в Афганистане принимали сотрудники и ветераны Уфимского юридического института МВД России. Учащимся есть кем гордиться и с кого брать пример мужества, героизма и отваги. В музее истории института находится стенд участников локальных войн и боевых действий. Это впечатляющие портреты сильных людей.

В канун 28-й годовщины вывода войск из Афганистана в актовом зале УЮИ МВД России прошла встреча личного состава с воинами-интернационалистами. Гостем стал командир вертолетного полка, подполковник авиации, кавалер орденов Боевого Красного Знамени и Красной Звезды Ильдус Халитов. Он поделился воспоминаниями и рассказал, как тяжело было на войне, но наши воины с честью выполняли свой долг. Ветеран боевых действий уверен, что это событие должно быть в памяти каждого. Оно имеет большое значение для государства.

«Война в Республике Афганистан стала общей, с момента ввода войск на территорию Афганистана 24 декабря 1979 года. Именно в это время первыми высадились на аэродроме Баграм, в 50 км к северу от Кабула, части 105-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии», — включается в разговор сотрудник института, ветеран ВДВ Рафаэль Тактамышев, принявший участие в первых же боях.

О своих подвигах, о подвигах однополчан рассказали курсантам заместитель командира роты в Афганистане Альберт Шагимуратов, председатель БРО ВООВ «Боевое братство»; танкист Дарис Авхадеев, руководитель музея истории; заместитель командира роты 101-го полка в Герате, подполковник милиции в отставке Равиль Мусин, ветеран института. Ветераны с теплотой и любовью вспоминали своих друзей, чьи жизни оборвались в горах Афганистана. Минутой молчания они почтили память товарищей.

Патриотическая песня «Уходим» и видеоролик трансляции вывода советских войск из Афганистана завершили памятный вечер.