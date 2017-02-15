Возможность заплатить за нарушение ПДД со скидкой не сократила армию неплательщиков - эксперты Фото: ИА «Башинформ» Возможность заплатить за нарушение ПДД со скидкой не сократила армию неплательщиков - эксперты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Введение в начале 2016 года 50-процентной скидки при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения не сократило армию должников, как ожидалось, сообщают «Известия». По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2016 году ведомство возбудило на 43 процента больше дел о взыскании штрафов, чем годом ранее. Однако эксперты считают, что скидки себя оправдали. А количество неуплаченных штрафов возросло из-за увеличения числа камер видеофиксации, роста автопарка и появления электронного документооборота между ФССП и ГИБДД.

В ФССП изданию сообщили, что в 2016 году в целом по России судебными приставами-исполнителями возбуждено 25 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД — это на 43 процента больше, чем годом ранее. В течение года судебным приставам удалось собрать у должников 14,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2015 году за долги по штрафам ГИБДД было возбуждено 17,3 млн дел. Взыскано — чуть меньше 10 млрд рублей. В данном случае речь идет о всех штрафах за нарушение ПДД.

Эксперты уверены, что закон о 50-процентной скидке на оплаченные в течение 20 дней после нарушения ПДД штрафы себя полностью оправдал.

«В ряде европейских стран много лет действуют подобные скидки и их не собираются отменять, — рассказал изданию депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, разработавший поправки о скидке в федеральный КоАП годом ранее. — В России ввести льготный период по оплате штрафов ГИБДД было не так-то просто. Правительство страны прислало отрицательный отзыв на этот законопроект. Министерство финансов РФ было обеспокоено тем, что бюджет не получит половину от ныне собираемой суммы. Но, как показало время, закон заработал. Сейчас большинство незначительных штрафов оплачивается со скидкой 50 процентов, а бюджетные сборы только увеличились».

По данным ГИБДД, в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли 87,1 млн штрафных постановлений. Оплачено около 61,3 млн штрафов, 41,4 млн из которых (67,5 процента) — с 50-процентным дисконтом.

При этом в Госавтоинспекции отмечают, что возможность получить скидки привела к увеличению в 3,5 раза количества запросов на сервисе по проверке штрафов на сайте ведомства. Так, если в 2015 году таких запросов было 50 млн, то в 2016-м — более 178,5 млн.