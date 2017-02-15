УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе организуют бесплатные курсы по русскому языку для подготовки к «Тотальному диктанту», который состоится в Уфе 8 апреля.

Курсы рассчитаны на восемь занятий до диктанта и одно занятие после его проведения. Первое занятие пройдет в пятницу, 17 февраля. Уроки будут идти полтора часа. Желающих освежить знания по орфографии ждут по двум адресам: в третьем учебном корпусе БГПУ (ул. Октябрьской Революции, 3а) в аудитории №401 — здесь с 19.00 до 20.30 будет вести занятие член Союза писателей РБ Светлана Войтюк, и в Центральной городской библиотеке на ул. Комсомольской, 138, где с 18.30 до 20 часов уроки русского языка проведет организатор «Тотального диктанта» в Уфе Наталья Панчишина.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция. Мероприятие проводится бесплатно, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции — Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Впервые в России диктант состоялся в 2004 году в Новосибирске. За годы существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие, развиваясь как общественный проект. Он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти, насчитывая более 150 тысяч участников по всему миру. В Уфе акция стартовала в 2012 году. В 2016 году в ней приняли участие более 1200 человек.