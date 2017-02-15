В Уфе очевидцы ДТП помогли остановить нетрезвого водителя иномарки Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе очевидцы ДТП помогли остановить нетрезвого водителя иномарки Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе очевидцы ДТП помогли остановить нетрезвого водителя иномарки, по вине которого пострадала женщина. Накануне днем напротив дома №12 по улице Жукова 58-летний житель Караидельского района за рулем Datsun ехал в сторону улицы А. Королева, где сбил 38-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части. С различными травмами она обратилась за медпомощью к медикам, после чего была отпущена домой.

Прибор «Алкотестер» показал у водителя 0,519 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нарушителю грозит административный штраф в 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от 1,5 до двух лет.

«Свидетели случившегося сообщили, что хозяин Datsun сначала столкнулся со спереди движущейся машиной марки Hyundai Solaris под управлением женщины. Когда та подошла к автомобилю виновника ДТП, тот попытался скрыться. В этот момент он зацепил потерпевшую зеркалом заднего вида, в результате чего автолюбительница получила травмы. Другие участники дорожного движения, став свидетелями, помогли остановить нарушителя», — прокомментировала сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова.