Работница УМПО выиграла квартиру бизнес-класса в центре Уфы

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В прямом эфире телеканала БСТ стало известно имя победителя грандиозной акции «Новогоднее веселье» по розыгрышу квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Эрмитаж» на улице Ленина. Напомним, организаторами акции выступили Группа Компаний «Госстрой» и сеть супермаркетов «Матрица».

Счастливой обладательницей роскошной недвижимости в центре города стала работница уфимского предприятия УМПО. Девушка не смотрела телевизор в этот момент, и когда ей позвонили и сообщили о выигрыше, сначала даже не поверила в такое везение.

Однако на этом подарки от ГК «Госстрой» не закончились. Лучшему кассиру сети супермаркетов «Матрица» был вручен подарочный сертификат на земельный участок в уникальном клубном поселке «Булгаковские дачи». Также среди участников акции были разыграны пять сертификатов, предоставляющих скидку от одной до пяти тысяч рублей с каждого квадратного метра при покупке квартиры в ГК «Госстрой».

Акция «Новогоднее веселье» уже успела стать традиционной для ГК «Госстрой» и уфимцев. В этом году она вызвала небывалый ажиотаж, поэтому организаторы приняли решение продлить акцию еще на месяц. Поздравляем всех победителей! И, возможно, в следующий раз повезет именно вам!