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В Башкирии полностью восстанавливают вырубленные леса

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В Башкирии полностью восстанавливают вырубленные леса Фото: http://forestforum.ru/

В Башкирии полностью восстанавливают вырубленные леса Фото: http://forestforum.ru/

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане практически полностью восстанавливают вырубленные леса. Лесовосстановление площадей сплошных рубок в 2016 году составило 98 процентов при плане 82. Об этом сообщил на итоговой коллегии ведомства министр лесного хозяйства республики Динир Ахмедьянов. Объем заготовки древесины при неистощительном пользовании составил 33 процента при плане 31. «В настоящее время объемы лесозаготовки арендаторами используются не полностью. Вырубается хвойная древесина, а мягколиственная используется недостаточно. Первостепенная задача арендаторов — исправить сложившуюся ситуацию», — отметил министр.

Инспекторы ведомства провели за год около 33 тысяч патрулирований территории лесного фонда, выполнили 30 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «По сравнению с прошлым годом количество проверок снизилось более чем в 10 раз, что связано с принятием трехлетнего моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. По этой же причине в план проверок на 2017 год включено всего 18 лесопользователей», — пояснили в Минлесхозе РБ.

В минувшем году была проведена структурная реорганизация системы управления лесным хозяйством республики — созданы межрайонные территориальные отделы лесного контроля. Задачами вновь созданных ГКУ «Управление лесничествами» являются обеспечение централизованного учета поступления платежей и выполнение плана по наполнению федерального бюджета, организация взыскания задолженности и снижение уровня недоимки за пользование лесным фондом.

Теги: Минлесхоз,лесовосстановление
 
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