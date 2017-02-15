В Уфе 16-летняя девушка попала под колеса «НефАЗа» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе 16-летняя девушка попала под колеса «НефАЗа» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 16-летняя девушка попала под колеса «НефАЗа». Наезд на пешехода произошел утром 14 февраля на улице Летчиков.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции, 56-летний водитель за рулем пассажирского автобуса ехал со стороны поселка Миловка. В этот момент девушка решила пересечь проезжую часть в неустановленном месте и попала под колеса «НефАЗа».

В результате дорожного инцидента она была доставлена в больницу с травмами головы. Отмечается, что автобус был без пассажиров и не на маршруте.