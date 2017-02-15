В Башкирии пенсионеры приобщают к активному образу жизни своих внуков

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УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане пенсионеры приобщают к активному и здоровому образу жизни своих внуков. В Туймазинском районе этим занимаются пожилые члены общественной организации «Мои года — мое богатство». Организация функционирует здесь уже 10 лет, члены ее ведут активный образ жизни, дружат с воспитанниками коррекционной школы-интерната №2 города Туймазы, выезжают на экскурсии, получают знания в Народном университете, занимаются физкультурой, проводят различные соревнования и спартакиады.

Накануне в спорткомплексе «Олимпиец» при поддержке администрации района был проведен спортивный фестиваль, в котором участвовали пенсионеры из 12 сельских поселений района и города. Бабушки и дедушки вместе со своими внуками преодолевали препятствия, бегали с клюшкой и мячом, бросали в кольцо баскетбольный мяч, состязались в дартсе и шашках.

«Всем участникам было интересно, весело, азартно, пенсионеры словно помолодели лет на десять. Благодаря физической нагрузке они меньше хандрят, меньше обращаются к врачам и получают удовольствие от жизни», — рассказали в администрации муниципалитета.