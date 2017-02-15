В Уфе полицейские нашли водителя «Мазды», стрелявшего в пенсионера Фото: автор В Уфе полицейские нашли водителя «Мазды», стрелявшего в пенсионера Фото: автор

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полицейские нашли водителя «Мазды», стрелявшего в пенсионера. В дежурную часть Отдела полиции №3 по Кировскому району вечером 14 февраля обратился 62-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестный напал на него с травматическим оружием.

Предварительно установлено, что пожилой мужчина находился во дворе своего дома на улице Рабкоров. У него возник конфликт с водителем иномарки. По мнению жильца, автолюбитель мешал пройти. Ссора переросла в потасовку: водитель «Мазды» применил травматический пистолет, после чего скрылся, а потерпевший с травмой ноги был госпитализирован.

Стражи порядка установили личность автолюбителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 34-летний местный житель. Владелец оружия написал встречное заявление. По его словам, в ходе конфликта пенсионер причинил ему телесные повреждения лопатой.

Полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.