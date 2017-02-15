В Уфе впервые пройдет фестиваль «Петербургские сезоны»

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе 1-3 марта впервые пройдут «Петербургские сезоны. Год 2017». В них примут участие звезды балета Мариинского и Михайловского театров. В рамках события запланированы лекции об изобразительном искусстве, связанные с Русским музеем, современным джазовым импровизационным искусством.

«Санкт-Петербург, как известно, является одной из мировых культурных столиц. Лучшие театры, великие картинные галереи и музеи Северной Пальмиры — всё это притягивает любителей искусства всего мира. В этом городе сосредоточены лучшие мастера музыкального театра, самые передовые достижения искусствоведения, ведущие музыкальные тенденции. В рамках «Петербургских сезонов» пройдут три встречи с представителями культурной элиты», — сообщила организатор мероприятия — директор концертного агентства «Классика» Галия Камаева.

1 марта в Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова состоится открытие выставки петербургских художников и встреча с руководителем Отдела новейших течений Русского музея, заслуженным деятелем искусств России Александром Боровским.

2 марта в Концертном зале им. Ф. Шаляпина пройдет концерт джазового трио: Вячеслав Гайворонский (труба, голос), Андрей Кондаков (фортепиано, перкуссия), Владимир Волков (контрабас). Каждый из участников — прославленный виртуоз, мастер импровизации и блестящий композитор.

3 марта в ГКЗ «Башкортостан» состоится гала-концерт при участии солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга. Это ведущие музыкальные театры России, являющиеся эталоном высокого стиля и художественного вкуса во всем мире. Классика и современность, шедевры великих хореографов, фрагменты из знаменитых балетов — всё это будет сосредоточено в течение одного вечера в ведущем концертном зале Уфы.