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15 февраля Среда

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В Уфе стали известны средние цены на бензин

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе стали известны средние цены на бензин Фото: Андрей Старостин

В Уфе стали известны средние цены на бензин Фото: Андрей Старостин

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе.

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 13 февраля, средняя цена дизельного топлива составила 38,28 рубля за литр.

Литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 33,60 рубля, марки АИ-92 — 35,33 рубля, марки АИ-95 — 38,60 рубля.

Накануне в Уфе на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» подорожал бензин марки АИ-95. Литр бензина этой марки стоит сейчас 39,70 рубля.

Стоимость других марок осталась неизменной.

Ранее цены на бензин поднялись на автозаправочных станциях «Башнефти». Как пояснили в компании, розничные цены формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также в зависимости от баланса спроса и предложения на локальном рынке.

Теги: Башкортостанстат,цены,бензин
 
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