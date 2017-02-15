В Уфе стали известны средние цены на бензин Фото: Андрей Старостин
В Уфе стали известны средние цены на бензин
В Уфе стали известны средние цены на бензин Фото: Андрей Старостин
УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе.
По данным выборочного еженедельного мониторинга на 13 февраля, средняя цена дизельного топлива составила 38,28 рубля за литр.
Литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 33,60 рубля, марки АИ-92 — 35,33 рубля, марки АИ-95 — 38,60 рубля.
Накануне в Уфе на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» подорожал бензин марки АИ-95. Литр бензина этой марки стоит сейчас 39,70 рубля.
Стоимость других марок осталась неизменной.
Ранее цены на бензин поднялись на автозаправочных станциях «Башнефти». Как пояснили в компании, розничные цены формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также в зависимости от баланса спроса и предложения на локальном рынке.