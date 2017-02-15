В УГНТУ стартовал II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и JuniorSkills Фото: пресс-служба УГНТУ





















В УГНТУ стартовал II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и JuniorSkills Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Последний месяц зимы выдался жарким в России на чемпионаты WorldSkills Russia и JuniorSkills. В феврале по словам организаторов запланировано тридцать одно мероприятие. В настоящее время региональные чемпионаты проходят одновременно в девяти российских регионах.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов посетил главную площадку чемпионата в Башкортостане — Уфимский государственный нефтяной технический университет.

УГНТУ уже более 10 лет активно и успешно внедряет в образовательные модули подготовку своих выпускников по рабочим специальностям. Тем самым, повышая как конкурентоспособность молодого специалиста, так и самой компании, в которую он приходит работать.

Университет активно сотрудничает как минимум с 12 техникумами республики, входит в энергетический образовательный кластер.

С получением статуса опорного вуза университет получает больше возможностей быть в авангарде системных процессов развития отечественного образования. Выпускники УГНТУ кроме занятий в аудиториях, лабораториях, подготовки и защиты и диплома также должны еще и получить практические производственные навыки, «поработать руками», что находит отражение и в миссии чемпионатов WorldSkills Russia и JuniorSkills. Поэтому поддержка международного движения Ворлдскиллс в России стала очередным, естественным вкладом в повышение качества образования.

По словам ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина, «университет в рамках своей программы развития как опорного вуза России начал формировать проект по дальнейшей модернизации образования, в котором большое внимание уделяется значительному расширению прикладной инженерной подготовки учащихся».

«Готовить конкурентоспособные кадры под потребности экономики не только настоящего, а будущего, это и есть главная задача для нефтяного технического университета, с которой вуз успешно справляется», — сказал ректор.

Насыщенная деловая программа началась с круглого стола, в работе которого приняли участие заместители Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов и Фархат Самедов, министр образования РБ Гульназ Шафикова, заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, ректор БГПУ им. Акмуллы Раиль Асадуллин, руководители департаментов ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», а также представители учреждений сферы образования и производственных предприятий. В ходе состоявшейся конструктивной дискуссии были заданы ориентиры для построения дорожной карты по выработке совместных действий.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов отметил большой промышленный потенциал региона, заинтересованность и поддержку со стороны руководства республики, министерств, Уфимского государственного нефтяного технического университета и выразил надежду, что с каждым годом масштаб и уровень подготовки участников будет расти.