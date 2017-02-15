В Челябинской области пройдет День башкирской культуры и родного языка

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В городе Верхний Уфалей Челябинской области пройдет День башкирской культуры и родного языка. Как сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области Михаил Хабиров, мероприятие будет организовано 21 февраля на базе Дворца культуры.

На него приглашены представители органов государственной власти, творческой интеллигенции, общественных, молодежных и религиозных организаций, почетные гости и коллективы из Екатеринбурга, Челябинска, Белокатайского, Мечетлинского районов Башкортостана. Ожидается, что праздник посетит Постпред РБ в Челябинской области Амур Хабибуллин. В фойе Дворца культуры будет организована выставка башкирского народно-прикладного искусства, выставка блюд башкирской кухни, выставки шежере (родословных), показ обрядов башкирской культуры. Дети будут читать стихи Акмуллы, Р. Гарипова, Г. Саляма, К. Даяна.

«Международный день родного языка для нашего города — праздник важный, потому что наша область многонациональная и богата языками. Это богатство требует бережного отношения, внимания и заботы, поэтому в образовательных учреждениях проводятся мероприятия с целью сохранения родных языков, воспитания интернационализма и развития устной речи учащихся. Особенно это важно сегодня, когда глобализация пытается разрушить наш привычный образ жизни и традиционные культурные ценности», — подчеркнула руководитель Курултая башкир города и башкирского народного коллектива «Лэйсан» Фануза Зарипова.

Праздничное мероприятие продолжит концертная программа с участием прославленных башкирских коллективов «Лэйсан», «Тамсылар», «Ак-тамыр», «Ядкар», самых юных дарований — коллектива «Тамсылар». День башкирской культуры закончится вручением почетных грамот и подарков. Организаторы праздника — Башкирский Курултай Верхнего Уфалея.

Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО еще 17 ноября 1999 года, но отмечать во всем мире его начали с 2000 года. Дату 21 февраля посвятили мероприятиям, направленным на сохранение языкового разнообразия и культурных ценностей народов.