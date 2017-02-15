Дороги Башкирии проверит инспекция ОНФ Фото: автор Дороги Башкирии проверит инспекция ОНФ Фото: автор

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проверят дороги Башкортостана в мае-июне. Активисты Общероссийского народного фронта до конца осени оценят состояние дорожного полотна всех регионов России. Об этом сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев на пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году мы посетим больше городов, чем в прошлом. По результатам 2015 года мы отправляли органам власти запросы по поводу того, что они будут делать с проблемными дорогами. Нам приходили разные ответы. В этом году мы посмотрим, что произошло, и есть ли изменения», — рассказал Александр Васильев.

В конце марта участники инспекции ОНФ «Оценим качество дорог» проверят дороги в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в апреле будут проинспектированы транспортные магистрали Центрального федерального округа, в мае-июне — Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. До сентября общественники планируют приняться за проверку дорог дальневосточных городов, сообщил координатор проекта.

С помощью карты дорог граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы.