Башкирия в лидерах по рождаемости в национальном рейтинге Фото: Олег Яровиков Башкирия в лидерах по рождаемости в национальном рейтинге Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составили национальный рейтинг рождаемости, сообщают «Известия». По итогам 2016 года лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области. Башкортостан вошел в 20-ку лидеров этого рейтинга, заняв 16-е место с общим баллом 32,16, опередив соседний Татарстан на одну позицию, у которого, соответственно, 17 место и 32,06 балла.

Данные приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики. Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости. Чем выше балл, тем благополучнее регион по обозначенным показателям.

Руководитель экспертно-аналитического центра при Общественной палате Кирилл Акимов пояснил, что критерий «рождаемость» — базовый, он фиксирует число появившихся детей на 1000 человек в регионе. Самая высокая рождаемость зарегистрирована в Тыве, Чечне, на Алтае, в Ингушетии, Дагестане, НАО, Бурятии, Якутии, Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Самые низкие показатели — в Тверской, Воронежской, Рязанской, Псковской, Пензенской, Смоленской, Тульской, Тамбовской областях, а также в Мордовии и Ленобласти.

Второй критерий — «прирост населения» — показывает, насколько рождаемость за год превышает смертность. С января 2016 по январь 2017 года естественный прирост населения отмечался всего в 43 субъектах (51 процент) из 85. Что касается третьего критерия — «число детей на одну женщину», его величина, объяснили авторы проекта, не зависит от возраста населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный период в регионе.

Для четвертого критерия — «искусственное прерывание беременности» — было исследовано количество абортов на 100 родов. Наименьшие значения зарегистрированы в Дагестане и Чечне (12 абортов на 100 родов), а также в Ингушетии (13 на 100). Больше всего абортов зафиксировано в Магадане (97 на 100), Еврейской автономной области (81 на 100) и Псковской области (74 на 100).

Последний критерий — «уровень социального комфорта для рождаемости» — рассчитан исходя из нескольких факторов. Это уровень алкогольных, наркотических и табачных угроз, здоровый образ жизни, уровень жизни населения, количество браков и разводов, число детей в семье .