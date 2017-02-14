В Башкирии столкнулись «Лада» и маршрутка Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии столкнулись «Лада» и маршрутка
В Башкирии столкнулись «Лада» и маршрутка Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Кининском районе республики сегодня вечером столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус «Мерседес Спринтер». ДТП произошло на 249-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Предварительно, на встречную полосу выехал легковой автомобиль. В результате аварии пострадала пассажирка «Лады». В салоне маршрутки находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в республиканской автоинспекции.