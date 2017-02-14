В Уфе в ходе коллегии Минспорта и молодежной политики можно будет сдать ГТО и пообщаться с известными спортсменами

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

16-17 февраля молодежь и спортсмены республики подведут итоги года. Расширенное заседание коллегии Министерства молодежной политики и спорта РБ пройдет в новом креативном формате. Помимо деловой программы, будет организована работа пяти тематических интерактивных площадок.

Как рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель ведомства Андрей Иванюта, посетить мероприятие, которое пройдет на базе ВДНХ-Экспо, смогут все желающие.

«Это будет импровизированная площадка в виде лепестков цветка – эмблемы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он состоится в октябре этого года в Сочи. Мы запустим символический обратный отсчет времени», — сказал министр.

Мастер-классы с известными спортсменами, общение с ними, участие в дискуссиях на актуальные общественные и общественно-политические темы, сдача норм ГТО, знакомство с волонтерским движением республики, — это далеко не полный перечень мероприятий, которые пройдут 16 февраля.

К примеру, площадка «Поисковое движение России».

«Это будет не просто стационарная выставка. Подрастающее поколение сможет прикоснуться к истории. Если в музеях зачастую нет возможности взять и подержать экспонат в руках, у нас это можно сделать. Будет организована реконструкция боёв. Можно будет сфотографироваться рядом с пушкой, в мотоцикле, в военной форме. Мы расскажем о нашей поисковой деятельности», — отметил руководитель общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Владимир Волков.

«Площадки все насыщенные и открытые для всех. Это реальное отражение работы каждого из направлений и когда, как не во время коллеги, организовать работу таких площадок для того, чтобы молодежь просто смогла увидеть, как мы работаем и внести свои предложения», — отметила режиссер-организатор мероприятия Элеонора Дубницкая.

Также состоится церемония награждения отличившихся за наиболее яркие достижения в сфере молодежной политики и физической культуры.

Площадки начнут работу в 9 часов, вход свободный.