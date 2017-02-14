В Башкирии устраивают конкурсы «А, ну-ка, девушки!»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне Международного женского дня 8 марта в Башкортостане устраивают конкурсы «А, ну-ка, девушки!» Проведение такого конкурса в Стерлитамакском районе стало уже традиционным.

«В конкурсе «А, ну-ка, девушки!» могут принять участие молодые специалисты предприятий и учреждений района в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Девушки должны подготовить «Визитную карточку», продемонстрировать свои творческие и кулинарные способности», — сообщили в комитете по делам молодежи администрации муниципалитета.

Заявки организаторы просят направлять до 27 февраля в районный комитет по делам молодежи на электронную почту mu-kdm@mail.ru.

Дополнительная информация по телефону (3473) 25-17-37.